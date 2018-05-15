Ярославль, 15 мая, 2018, 15:58 — ИА Регнум. На приведение всех дорог Ярославской области к нормативу необходимо 120 млрд рублей. Такие цифры привел заместитель председателя правительства Ярославской области на заседании областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я сам езжу по этим дорогам, конечно же, не летаю на ковре-самолете, и сердце кровью обливается от того, что люди гробят свой транспорт и тратят свое время», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на вопрос депутатов — когда же дороги приведут в нормальное состояние.

«Вот были замечания про ямочному ремонту, мол, надо пригласить компанию из Финляндии. Мы приглашали не один раз, приезжали компании из Италии, Германии, и финны были. Но когда они знакомятся с нашими расценками, то разворачиваются и уезжают. Наши расценки не позволяют их выводить сюда при их уровне оплаты труда. Но этими технологиями совершенно спокойно владеют и наши подрядчики. Начиная с 15 апреля проведена полная дефектовка всех выполненных в прошлом году работ, назначен срок устранения недостатоков. 17 мая выедем комиссионнно принимать устраненные дефекты прошлого года», — пояснилзаместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко.

Он сообщил, что в Ярославской области находятся порядка 6000 населенных пунктов, к 4000 из них дороги не соответствуют нормативам.

«Естественно, такой огромный пласт работ невозможно выполнить ни за один, ни за два, ни за три года. Мы провели оценку средств, которые необходимо потратить на доведение дорог Ярославской области до норматива. Сумма составила более 120 млрд рублей. Соответственно, при объеме дорожного фонда в 6 млрд рублей по году без привлечения федеральных средств мы одномоментно решить эту проблему не можем», — добавил он.

Напомним, на дорогах Ярославской области начался ремонт в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». По результатам аукциона контракт на сумму порядка 380 миллионов рублей заключен с компанией ООО «Северный поток».