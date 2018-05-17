Тегеран, 17 мая, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Какой отклик среди мусульман-шиитов получил выход из ядерной сделки с Ираном, заявленный президентом Трампом, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Действия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленные на развал Сирии и Ирака, заставили пробудиться дремавшие до сих пор антиамериканские и антиизраильские силы Ближневосточного региона. Еще в 2014 году Иран в заявлениях своего МИД предупреждал, что экстремистская эпопея, развязанная США руками своих подручных исламистов, имеет целью большое переформатирование Ближнего Востока. Но со временем стало ясно, что планы инициаторов большой бойни и хаотизации Ближневосточного региона начинают рушиться. Мало того, своими действиями США способствуют поиску взаимопонимания между религиозными и политическими группировками, еще вчера, казалось бы, занимавшими по отношению друг к другу позиции конкуренции или прямой вражды.

Теперь Вашингтону осталась ставка только на марионеточные режимы, готовые исполнять волю хозяина, продолжая хаотизацию региона. В число таковых попадают суннитские режимы Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ, ну и Турции, как бы это и кому бы ни показалось странным. И турецкие антииранские акции льют воду все на ту же мельницу дестабилизации региона. С другой стороны, велика угроза открытого вступления Израиля в противостояние в Сирии, теперь уже и с агрессией против Ливана. Как же могут развиваться дальнейшие события и не стоит ли регион на пороге военного конфликта, более острого, чем те, что сотрясали его до сих пор?

Читайте статью США и Израиль сплотили всех шиитов Ближнего Востока в борьбе против себя и другие публикации Сергея Шакарянца по ближневосточной тематике.