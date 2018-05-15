Киев, 15 мая, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Ни одного покупателя украинских филиалов российских банков не нашлось, заявила заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) ЕкатеринаРожкова, сообщает 15 мая «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По ее словам, якобы никто не желает покупать филиалы российских банков на Украине, так как они находятся под украинскими санкциями. Рожкова отметила, что крупные инвесторы «не проявляют какой-то заинтересованности», а мелкие фирмы не способны купить дочерние структуры российских банков.

При этом замглавы НБУ подчеркнула, что регулятор видит только один выход для российских банков — свернуть деятельность своих филиалов на Украине и сдать банковские лицензии.

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Напомним, на самом деле покупатели филиалов российских банков на Украине есть, но всем им Нацбанк Украины отказал в покупке. Так, ранее на приобретение украинского «Сбербанка» претендовал белорусский государственный банк «Партитетбанк». Банк планировал купить 100% акций украинской «дочки» «Сбербанка».

Однако НБУ отказал белорусскому банку, аргументируя это тем, что он якобы «не соответствует требованиям законодательства Украины». Также ранее президент Украины ПетрПорошенко заявил, что российские банки рано или поздно «уйдут с Украины».