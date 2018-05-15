Москва, 15 мая, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Благодаря геополитическим факторам и снижению глобальных запасов цены на нефть продолжили 13 мая активный рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поддержку нефти также оказало добровольное снижение добычи черного золота другими производителями. Согласно данным ежемесячного отчета ОПЕК, глобальные запасы нефти в марте снизились на 9 млн баррелей, что позволило избежать перепроизводства нефти», — отметил эксперт.

На данный момент единственный, пожалуй, фактор, который может влиять на снижение котировок по нефти, это стабильный рост буровой активности в США, который продолжается уже шестую неделю.

«Но как можно заметить, за последнее время крупных игроков на рынке нефти волнует больше всего геополитическая ситуация. В любом случае страны ОПЕК готовы будут вмешаться, если внешние факторы каким-либо образом будут оказывать влияние на глобальные запасы нефти», — полагает Гасанов.

Ситуация на Ближнем Востоке как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе будет оказывать давление на нефтяные котировки. В данном случае обострение между США и Ираном создает позитивный настрой для закупщиков нефти.

«Сейчас на каждой коррекции цены инвесторы стараются заходить в рынок. Тем самым подталкивают цены на нефть вверх. В краткосрочной перспективе рост цен для марки Brent может достигнуть отметки $80 за баррель, а для марки WTI — $73 за баррель», — считает эксперт.

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