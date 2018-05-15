Москва, 15 мая, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Законопроект о контрсанкциях нуждается в серьезной доработке ко второму чтению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран. Теперь депутатам предстоит скорректировать редакцию законопроекта ко второму чтению, которое запланировано на 17 мая.

Прежде всего, нужно в принципе исключить возможность любых запретов на ввоз медпрепаратов.

«Прежде чем обсуждать подобные меры, необходимо добиться реального импортозамещения в отрасли, а для этого нужно вкладывать государственные инвестиции в отечественную фармацевтическую промышленность», — сказал Миронов.

Исключив пункт о лекарствах, следует сохранить возможность запретов на ввоз табака и алкоголя, сельхозпродукции, на доступ к гозсакупкам и приватизации российских активов, уверен парламентарий. Это касается и ограничения на сотрудничество в авиа‑ и ракетостроении. В целом закон должен предусматривать возможность достаточно широкого перечня жестких контрсанкций, уверен депутат.

Ко второму чтению в законопроекте появятся нормы о господдержке отраслей, оказывающихся под санкциями, правительству будет рекомендовано прорабатывать соответствующие решения, это правильно.

«Но здесь, на мой взгляд, речь должна идти именно о господдержке отраслей в целом, а не конкретных предприятий. Поскольку наше правительство в лице Минфина уже оказывает адресную поддержку далеко не бедным компаниям, например, структурам г-на Вексельберга», — говорит Миронов.

Также он отметил, что закон не вводит запреты сам по себе, а предоставляет президенту и правительству инструментарий для оперативного реагирования на антироссийские действия иностранных государств.

«У нас есть сомнения, можем ли мы безоглядно доверять правительству такой арсенал мер? Мы считаем, что в законе стоит предусмотреть механизм парламентских и экспертных консультаций до утверждения правительством каждой конкретной санкции. А также механизм промежуточной отчетности правительства за применение тех или иных мер: к каким социально-экономическим последствиям они привели. Это можно делать в рамках рассмотрения бюджета или ежегодного отчета правительства перед Госдумой», — предложил Миронов.

Ранее и.о. полномочного представителя правительства РФ Александр Синенко заверил Госдуму в том, что «правительство РФ будет принимать конкретные меры только после тщательных и детальных консультаций, как с парламентом, с деловым сообществом и экспертами».