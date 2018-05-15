Чебоксары, 15 мая, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В Чувашии на развитие дорожной сети предусмотрено в этом году «как никогда много» бюджетных инвестиций — не менее 7,7 млрд рублей. В том числе по линии Росавтодора на строительство и ремонт дорог федерального значения планируется направить 2,7 млрд рублей, ещё более 5 млрд рублей составят средства дорожного фонда республики. В числе приоритетных федеральных проектов — завершение строительства Цивильского моста и строительство эстакады к мосту через Суру. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено в Чебоксарах на совместной пресс-конференции начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдара Мингазова и главы минтранса Чувашии Владимира Иванова.

Cap.ru Илдар Мингазов и Владимир Иванов

В этом году запланирован «большой объём работ». Планируется привести в нормативное состояние 83 км федеральных дорог, или 25% от протяжённости. В частности, будет отремонтирован четыре участка (в Чебоксарском, Цивильском и Ядринском районах) протяжённостью 25 км и запланирован капитальный ремонт пяти участков (в Цивильском, Чебоксарском и Козловском районах) общей протяжённостью 29,6 км, из них 10,7 км будет сделано в 2018 году. Также в плане на текущий год — введение в эксплуатацию десятикилометрового участка дороги «Цивильск — Ульяновск» и двух объектов приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»: восточного подъезда к Чебоксарам от трассы М-7 «Волга» и на участке дороги Р-176 «Вятка».

Илдар Мингазов подчеркнул, что «приоритетными проектами» для ведомства являются строительство эстакады к мосту через Суру на трассе М-7 (срок ввода — 2020 год) и завершение реконструкции моста через Большой Цивиль с подходами (срок ввода — ноябрь 2018 года).

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Напомним, реконструкцию Цивильского моста планировалось завершить ещё в 2014 году, но сроки запуска несколько раз переносились. Затем контракт с подрядчиком был расторгнут, а филиал Росавтодора, который выступал заказчиком, реорганизовали. Теперь данный объект находится в ведении «Волго-Вятскуправтодор»: Мингазов публично пообещал, что реконструкция долгостроя завершится в этом году, в настоящее время идут согласования по стартовой цене контракта:

«Обещаю, что объект завершим в этом году. Согласуем с Росавтодором стартовую цену. Как только цена будет определена, сразу включим объект в план-график».

По его словам, ранее была завершена мостовая часть, осталось построить «подходы к мосту». Ориентировочно на это потребуется 290 млн рублей. Средства необходимы на возведение земполотна, обустройство 2 км дорожной одежды, обеспечение освещения, строительство барьерного ограждения.

Всего на дорожные работы на федеральных трассах в Чувашии планируется направить 2,7 млрд рублей. Это без учёта средств на содержание федеральных дорог.

«Акцент сделали на Чувашию. Надо красоту навести, чтобы было приятно ездить», — говорит Илдар Мингазов, отмечая, что средства между регионами распределяются по итогам диагностики и оценки состояния дорог.

«В этом году как никогда много будет вложено средств в Чувашскую Республику. 2,7 млрд рублей выделяется на федеральные трассы. Плюс 5 млрд рублей — региональный дорожный фонд. То есть на все дороги в Чувашской Республике, без учёта расходов на содержание, будет вложено 7,7 млрд рублей. Это достаточно серьёзная сумма», — говорит глава минтранса Чувашии Владимир Иванов.

Напомним, с 20 января 2018 года федеральные автомобильные дороги в границах Чувашии (327,337 км) перешли в оперативное управление ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Это участки федеральной трассы М-7 «Волга» (Москва-Уфа), дороги Р-176 «Вятка» (Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар), А-151 (Цивильск — Ульяновск). Как ранее сообщало ИА REGNUM, в оперативном управлении филиала Росавтодора находится 1918,762 км дорог, расположенных в границах Татарии, Марий Эл, Ульяновской области и Чувашии.

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На пресс-конференции также был поднят вопрос мена дорог. Чувашия предлагает передать на баланс Росавтодора участок трассы Р-176 «Вятка» от посёлка Кугеси до выхода к Новочебоксарску. Владимир Иванов пояснил, что дорога «находится в республиканской собственности, но фактически выполняет функцию федеральной».

«Дорога не в очень хорошем состоянии, требует больших капитальных вложений. При сохранении существующей полосности для её ремонта нужно 250 млн рублей. В свою очередь, мы хотим забрать западный подъезд к Чебоксарам, от Хыркасов до «Контура», так как регион вдоль трассы не может развиваться», — пояснил министр транспорта.

По этой же причине Чувашия просит передать в собственность республики трассу от Чебоксар до Новочебоксарска.

Росавтодор, в свою очередь, хочет отдать региону старую трассу на границе Татарии (у Тюрлемы).

«Там даже по региональным меркам небольшое движение, 19 км. Если принимаем на баланс, то получаются очень большие издержки по содержанию. Поэтому здесь идёт дискуссия. Думаю, что в течение года полугода придём к единому знаменателю», — полагает Владимир Иванов.

«Пока обсуждаем, есть процедура. Какой хозяин в плохом состоянии передаст дорогу? Проведём оценку (работ и затрат), договоримся, обсудим разногласия, потом будем двигаться дальше», — сдержанно говорит Илдар Мингазов.