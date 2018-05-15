Ярославль, 15 мая, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области намерено решить проблему неплатежей за газ предприятий энергетического комплекса путем сдачи объектов теплоснабжения в концессию. Об этом 15 мая на пресс-конференции рассказал заместитель председателя правительства области Виталий Ткаченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идет об активах с участием муниципальных и региональных властей. В частности, в концессию будут переданы объекты теплоснабжения Переславля-Залесского и Ростовского районов.

«Практически все теплоснабжающие организации, которые не находятся в частных руках, будут переданы в концессию. У каждой котельной должен появится эффективный собственник», — сказал Виталий Ткаченко.

По словам Ткаченко, уже разыграны 3 концессионных соглашения, которые выиграла компания «Сберэнергодевелопмент» (компания с участием Сбербанка). Ткаченко не уточнил, какие именно объекты возьмет эта компания и на каких условиях. По его словам ряд соглашений находится в стадии проработки.

Концессию ждет и МУП «Теплоэнерго» Рыбинска, однако сделать это сразу не удастся. Зампредседатель правительства сказал, что в отношении Рыбинска будут приняты непопулярные меры в виде роста тарифов. Кроме того, компанию ждет оптимизация. Также жителям всех районов области (кроме Ярославля, где система действует уже давно) придется перейти на фактическую оплату отопления. Сейчас в ряде районов платежи жителей распределены по году равномерно. Это приведет к росту платы в отопительный сезон и снижению в межотопительный период.

«С 1 октября все районы области переходят на оплату по такому принципу. Мы понимаем, что людям сначала будет неудобно, но в целом по году платежи не изменятся», — сказал Виталий Ткаченко.

Существующую систему оплаты зампред правительства назвал причиной роста долгов за газ перед компанией «Газпром межрегионгаз Ярославль». С начала 2018 года долг вырос на 350 млн рублей, несмотря на соглашение о погашении долгов в течение 5 лет. В феврале в Газпроме был подписан новый график погашения задолженности. Кроме того, до 1 июля, по словам директора «Газпром межрегионгаз Ярославль» Павла Яблонского, правительство области обещало представить в Газпром план выхода из кризиса по трем основным должникам — «Ярославской генерирующей компании», «Переславской энергетической компании» и «Теплоэнерго».

Несмотря на то, что пока найти выход из кризиса не удалось, «Газпром» не намерен прибегать к жестким мерам в отношении региональных властей. Компания продолжает реализацию инвестиционной программы, возобновленной год назад после подписания соглашения между губернатором Дмитрием Мироновым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

А вот жителям области из-за роста долгов в проблемных районах придется придется несладко. Уже прекращена подача газа на 4 котельные Углича. Ожидается летом отключение горячей воды в Переславле-Залесском. Под угрозой и ряд других районов.