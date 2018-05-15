Москва, 15 мая, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригласил главу российского государства Владимира Путина посетить Манилу. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе пресс-конференции по результатам встречи и.о. главы МИД РФ с его филиппинским коллегой Аланом Питером Кайетано, Сергей Лавров подчеркнул, что дипломат передал российской стороне послание президента республики Родриго Дутерте Владимиру Путину.

«Мой коллега и друг передал послание президента Дутерте на имя президента Путина, в котором среди прочего подтверждается приглашение, которое было передано нашему лидеру в мае прошлого года во время визита президента Филиппин», — отметил Лавров.

По словам главы российского дипломатического ведомства, в ходе сегодняшних двусторонних переговоров была подтверждена заинтересованность в продолжении контактов между странами на высшем уровне. Также Сергей Лавров добавил, что было принято решение ускорить подготовку важных документов, находящихся на обсуждении в министерствах иностранных дел РФ и Филиппин.

Добавим, ранее Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в социальной защите филиппинских рабочих, которые трудятся в России.

Он подчеркнул, что граждане Филиппин прибыли в РФ по линии частных компаний без оформления необходимых документов. Такое положение дел, по словам и.о. главы МИД РФ, не позволяет обеспечить их социальную защищенность.

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