Москва, 15 мая, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Форум открылся в Москве 15 мая и собрал 160 представителей научных фондов из 80 стран. В числе главных тем — совместные международные исследования, в том числе на базе объектов «мегасайенс», выработка общих подходов к экспертизе научных проектов.

Заседание Саммита Глобального исследовательского совета (ГИС) в Москве 15 мая 2018 года

«Здесь собрались представители крупнейших структур в области организации научных исследований, крупнейших фондов и институтов развития, — отметил замминистра. — То, что это мероприятие проводится в Москве, — это сродни в какой-то степени Олимпиаде. Во-первых, это большая честь для Москвы, для России проводить такой форум, во-вторых, это самое лучшее подтверждение того, что Россия является открытой международной площадкой для обсуждения научных исследований и совместных научных проектов».

Заместитель министра образования и науки РФ, академик РАН Григорий Трубников

По словам замминистра, «основной профит» от этой международной встречи состоит в том, что по итогам обсуждений появляется несколько десятков многосторонних программ и проектов как в рамках фондов, так и в рамках министерств и различных организаций развития и поддержки инновационных исследований.

«То есть это площадка, где разные страны обмениваются лучшими своими практиками и договариваются о двусторонних и многосторонних программах», — подчеркнул Трубников.

«Им все интересно. Россия — исконно земля больших талантов и большой науки. Мы интересны не только своей инфраструктурой, но и своим интеллектом, своими идеями. Проведение такого форума в России — подтверждение того, что мы открытая великая научная держава, которая предлагает свои возможности для проведения исследований и готова обсуждать совместные международные проекты, не важно, где они расположены, которая обладает большой экспертизой в том числе. У нас сотни международных многосторонних проектов, конкурс на наши программы составляет до 8−10 участников на место. Я говорю про международные программы РФФИ и Министерства образования и науки. Это мероприятие не просто повод для России показать свои возможности, но и замечательная площадка для диалога между разными странами, где Россия выступает и как равноправный партнер, и как страна, которая предлагает международную научную повестку», — заключил академик Трубников.

Участники саммита ГИС особо подчеркивают роль науки в современном мире и значение так называемой научной дипломатии. В материалах Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) — организатора встречи ГИС в Москве — отмечается стремительно возрастающее значение именно «дипломатической» составляющей науки.

«Свежие примеры подключения ученых к разработке дипломатических механизмов, — подчеркнул в материалах РФФИ председатель Совета Фонда, академик Владислав Панченко, — дает арктическая проблематика. Достижению практически всех современных договоренностей по Арктике предшествовала их глубокая научная проработка, в том числе под эгидой Международного арктического научного комитета, куда входят представители 23 государств, имеющих программы арктических исследований».

Ученый убежден, «в какой бы части земного шара ни работали ученые, какова бы ни была их национальная принадлежность, они отлично понимают друг друга, потому что у них есть объединяющее начало — язык науки». Именно наука помогает сегодня решать немало глобальных международных проблем.

Саммит Глобального исследовательского совета (ГИС) проходит в Москве 15−16 мая 2018 года. Это первый саммит этой организации в России. В задачу встречи входит обсуждение задач научной дипломатии как цивилизационного феномена, а также выработка общих подходов к экспертизе научных проектов. По утверждению организаторов, это единственная крупная встреча научных организаций в нынешнем — 2018 году.