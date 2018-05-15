Москва, 15 мая, 2018, 14:42 — ИА Регнум. За неделю в России ликвидировано почти 700 лесных пожаров в 40 регионах страны, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

skeeze Огонь в лесу

"С 7 по 13 мая лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали на территории 40 регионов России 693 лесных пожара на площади, пройденной огнем, около 87 тыс. га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная доля ликвидированных площадей пришлась на Амурскую область (28 пожаров на площади 33 тыс. га) и Забайкальский край (57 на 29 тыс. га).

Также пожары ликвидированы во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Тверской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской, Архангельской, Ленинградской, Псковской областях и других регионов.

«Причины лесных пожаров — человеческий фактор. В более чем в 40% случаев лесные пожары возникли от выжиганий сухой травы, огонь пришел в лес с сопредельных территорий», — добавили в ведомстве.

В настоящее время чрезвычайный режим из-за лесных пожаров введен на всей территории Забайкальского края и Амурской области, особый противопожарный режим — в 37 регионах страны.

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