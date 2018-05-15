Москва, 15 мая, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Формальное вступление в силу решения Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram никак не повлияет на развитие ситуации с мессенджером. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 мая заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

«Нет никакого сейчас развития событий, это просто процедурные моменты, которые пытаются подать как какую-то сенсацию», — заявил Левин.

Он напомнил, что «в решении суда говорилось о немедленном исполнении решения», а потому вступление или невступление решения суда в силу не имеет никаких практических последствий.

«Мы ждём, когда Роскомнадзор будет готов представить комитету свою позицию и отчёт по исполнению законодательства, в том числе и исполнения этого данного решения суда. Пока по датам ничего не определено», — добавил парламентарий.

Он также предположил, что отчёт может быть представлен уже в конце мая.

Напомним, 15 мая на сайте Мосгорсуда появилась отметка о вступлении решения суда по Telegram в силу. Позже руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила, что это произошло автоматически с учётом сроков — в действительности решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.