Ярославль, 15 мая, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Депутат Ярославской облдумы упрекнул главу региона в том, что регион скатывается к полицейскому режиму. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Такие слова прозвучали в вопросе, адресованном губернатору депутатом Ярославской областной думы Михаилом Парамоновым.

«Несмотря на статистику вашего отчета, в Ярославской области остается много нерешенных вопросов. Это и обеспечение льготными лекарствами, и решение вопросов с транспортными картами, с обманутыми дольщиками. Но открыто заявлять об этих проблемах становится все труднее. Вы же сегодня нам сказали, что необходимо установить новые взаимоотношения исполнительной и законодательной власти. Но как это сделать, если вы к нам на заседания думы не ходите, даже когда дума принимает специальное обращение и приглашает вас на заседание? Исполнительная власть под любыми предлогами запрещает проведение митингов, пикетов и других публичных мероприятий, хотя уведомления по ним подаются в положенные сроки, а право на свободу собраний гарантировано Конституцией. И по моему мнению, область скатывается к полицейскому режиму. Готовы ли вы к постоянному открытому общению с депутатами, готовы ли взять на себя ответственность как высшее должностное лицо на территории области и гарантировать соблюдение Конституции?», — спросил губернатора Михаил Парамонов.

Губернатор несколько растерялся и обратился за поддержкой к председателю областной думы Михаилу Боровицкому:

«Ну неужели у нас происходят какие-то нарушения? Конечно, мы открыты для общения, для организации более плотного взаимодействия с законодательной властью. Мы заинтересованы во взаимодействии по всем вопросам. Я в своем докладе сказал о том, что достигнуто, говорил и о том, что есть проблемные вопросы, которые пока не удалось решить. Планово, поэтапно мы готовы со всеми ветвями законодательной власти, со всеми партиями взаимодействовать по решению этих проблем. Не закрываюсь ни от руководителей фракций, ни от депутатов ни по каким вопросам. У нас достаточно серьезно правительство представлено в областной думе, но если необходимо мое участие, пожалуйста, подавайте заявки, я буду приходить и принимать активное участие. И конечно же за все то что происходит в регионе, я несу персональную ответственность перед людьми и перед президентом», — сказал Дмитрий Миронов.

Напомним, в минувшую субботу были задержана активисты, которые проводили серию одиночных пикетов против ввоза в регион московского мусора.