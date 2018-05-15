Калуга, 15 мая, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В Калуге шестилетний ребёнок утонул в водоёме микрорайона Правобережье. Об этом 15 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Святослав Махтюк.

Илларион Прянишников. Дети на рыбалке. 1882

По его словам, 14 мая мальчик отправился рыбачить на пруд вместе с дедом и 11-летним двоюродным братом. Дети зашли в воду без разрешения, а так как водоём имеет резкое обрывистое дно глубиной в три метра, они провалились и начали тонуть. Мужчина пытался помощь, но спасти удалось лишь старшего мальчика.

«В настоящее время следователи проводят необходимые действия и экспертизы, чтобы установить все обстоятельства гибели ребёнка. Расследование уголовного дела продолжается. По данному факту следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — заявил Махтюк.

Напомним, в 2017 году на водных объектах Калужской области погибли девять человек. Так, 30 мая 2017 года девятилетний мальчик вместе с приятелем без сопровождения взрослых отправились купаться на реку Протва. В какой-то момент второй мальчик обнаружил отсутствие друга. Самостоятельные поиски результата не принесли.