Ереван, 15 мая, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Я очень доволен результатами встреч на полях саммита ЕАЭС в Сочи. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, удалось ли обсудить те вопросы, о которых он говорил ранее, в частности, что между Арменией и Россией есть вопросы, которые нуждаются в обсуждении.

gov.am Подписание документов на саммите ЕАЭС в Сочи

«Удалось обсудить все вопросы, должен сказать, что я очень доволен результатами встреч. Визит был очень результативным, и я уверен, что эффект этих контактов и отношений мы в скором времени ощутим», — сказал Никол Пашинян в эфире civilnet.am.

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14 мая глава правительства Армении совершил свой первый зарубежный визит в этой должности. В Сочи Никол Пашинян принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, он провел ряд двухсторонних встреч с президентами России Владимиром Путиным, Белоруссии Александром Лукашенко, Молдавии Игорем Додоном, Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а также с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.

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