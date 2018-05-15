Калуга, 15 мая, 2018, 13:59 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области на летний оздоровительный отдых отправят 10 600 детей. Это составляет 93% от общего числа несовершеннолетних наукограда, что примерно равно показателям 2017 года, сообщили 15 мая корреспонденту ИА REGNUM в управлении общего образования администрации города.

Михаил Раков. Летний детский лагерь

По словам начальника управления Татьяны Волнистовой, в первую смену в детских лагерях дневного пребывания, которые будут работать на базе образовательных и спортивных учреждений Обнинска, а также при «Центре развития творчества детей и юношества», отдохнут почти 4 тыс. детей.

Лагеря дневного пребывания будут работать во всех образовательных организациях города, туда примут порядка 2 тыс. детей. Ещё около 1 тыс. школьников отдохнут в профильных и выездных лагерях и столько же в спортивных.

В лагере «Полёт» будет организована смена для 55 одарённых детей. Также будет открыт выездной лагерь при Мещовском монастыре для кадетов лицея «Держава» и практика для старшеклассников, организованная командованием Северного морского флота.

«Все помещения и территории образовательных учреждений, где будет организован отдых и оздоровление детей, приняты специальной комиссией. Все документы переданы в санитарную службу для получения экспертного заключения и разрешения», — сказала Татьяна Волнистова.

Консолидированный бюджет летней оздоровительной кампании в наукограде составляет более 13 млн рублей. Из них чуть более 1,5 млн рублей выделят из областного бюджета, остальную сумму — из городского. Кроме того, 2,55 млн рублей выделены из местного бюджета на организацию летней занятости подростков. Это позволит примерно 400 подросткам поработать в течение двух недель и получить за это порядка 6 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Калужской области на организацию летней оздоровительной кампании 2018 года по отдыху детей запланировано около 126 млн рублей. В туристические лагеря и санатории отправятся 90 тыс. несовершеннолетних жителей региона.

Летняя оздоровительная кампания пройдет в 14 загородных лагерях, семи санаториях, 344 учреждениях с дневным пребыванием, в четырёх лагерях труда и отдыха, а также в восьми туристических и палаточных лагерях.

Многие учащиеся также будут заняты на пришкольных участках и площадках, в организациях дополнительного образования и культурно-досуговых центрах, примут участие в многодневных туристических походах.