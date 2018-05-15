Ярославль, 15 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Ярославским УФАС России возбуждено дело в отношении индивидуальных предпринимателей и транспортных компаний, поднявшим проезд в маршрутках до 26 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

City-yar.ru Маршрутки в Ярославле

Как пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства, несколько десятков ИП и три транспортные компании — «Экотранс», «ЯрБус», «ЯРЛАЙН» подозреваются в согласованности действий, выразившихся в синхронном повышении цен на пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам на территории Ярославля с 23 до 26 рублей. Антимонопольная служба запросила у всех известных ей транспортных перевозчиков экономическое обоснование повышение цены на проезд. После анализа документов было возбуждено дело по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции».

«Им инкриминируется согласованность действий в увеличении стоимости проезда на территории города Ярославля, которое, по нашему мнению, рядом предпринимателей экономически не обосновано. Несмотря на различие продолжительности маршрутов, затраты ГСМ, амортизацию транспорта, количество машин все перевозчики установили стоимость проезда одинаковую», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя регионального УФАС Елена Гудкевич.

Первое рассмотрение дела состоится 17 мая.