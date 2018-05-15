Москва, 15 мая, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Два пассажирских самолета не смогли совершить посадку в аэропорту Домодедово из-за стаи птиц на взлетно-посадочной полосе, сообщают «Вести».

Цитата из х/ф «Птицы». Реж. Альфред Хичкок. 1963. США Пернатые атакуют

Инцидент произошел 14 мая. Лайнеры Airbus-A319, прилетевшие из Анапы и Читы, были вынуждены уйти на второй круг.

За время маневра птицы были изгнаны с взлетно-посадочной полосы.

Оба воздушных судна успешно приземлились со второй попытки. Пострадавших нет.