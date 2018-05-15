Калуга, 15 мая, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Региональным управляющим УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» назначена Вера Дмитриева. Как сообщили 15 мая ИА REGNUM в почтовом ведомстве, ранее она занимала должность заместителя директора по финансовому бизнесу УФПС Ярославской области — филиала ФГУП «Почта России».

Региональным управляющим УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Вера Дмитриева

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О новом назначенце известно, что высшее образование Вера Дмитриева получила в Липецком государственном педагогическом институте в 1991 году. Затем, в 2004 году, с отличием окончила Липецкий филиал Орловской региональной академии государственной службы по специальности «Экономист».

С 1994 по 2011 год работала на руководящих должностях в ряде коммерческих и государственных банков, в том числе ОАО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Национальный банк «Траст».

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С 2012 по 2016 год занимала должность заместителя главы Добровского муниципального района Липецкой области, в рамках которой курировала вопросы экономики, финансов и привлечения инвестиций.

Напомним, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов, автобаза и два участка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой связи предоставляют 455 отделений почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и девять передвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населённые пунктов области.