Ярославль, 15 мая, 2018, 13:50 — ИА Регнум. 15 мая во время своего отчета перед депутатами Ярославской областной думы губернатор Ярославской области оценил работу ЯрОблЕИРЦ как «удовлетворительную» по пятибалльной шкале. Об этом сообщает корреспондент и ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Вопрос относительно этой структуры губернатору задал депутат Эльхан Мардалиев. Он назвал ЯрОблЕИРЦ «спрутом, который опутал все коммунальное хозяйство Ярославской области» и заявил, что эта организация задерживает средства, собранные с населения, на своих счетах.

«По мнению аналитиков, все это имеет признаки недобросовестного поведения и даже преступного сговора, потому что эта организация пользуется в том числе и тем, что в составе ее учредителей есть правительство Ярославской области. Скажите, кто получает прибыль от тех немалых финансовых средств, я повторю, это миллиарды рублей, которые эта организация аккумулирует на своих счетах?», — спросил главу региона Эльхан Мардалиев.

Дмитрий Миронов сказал, что ожидал этого вопроса.

«Я ожидал, что этот вопрос будет задан: и о прибылях, и о том сговоре, о котором вы говорили. Но давайте все проработаем и все взвесим, потому что, если вы спрашиваете о моей оценке деятельности ЯрОблЕИРЦ, я по пятибалльной шкале отметил бы ее как удовлетворительную. Но сама идея, которая была первична, прекрасная, и есть отличный опыт, который работает во многих регионах нашей страны. И мы все к этой схеме перейдем, она была создан для улучшения собираемости, для улучшения прозрачности и прежде всего для удобства граждан, которые получают единый платежный документ. Но на сегодняшний момент не в полной мере эта система функционирует, она, к сожалению, работает на 50%. Это связано и с нежеланием отдельных управляющих компаний заключать договора и входить в ЕИРЦ, потому что намного удобнее этим управляющим компаниям работать в сером поле. Да, я знаю проблемные вопросы с задержкой денег на счетах ЯрОБлЕИРЦ, но эта ситуация носит временный характер, и мы с ней разберемся», — отметил Дмитрий Миронов.

Он предложил депутатам подключиться к этой работе и пообещал поставить все необходимые задачи.