Кишинёв, 15 мая, 2018, 13:49 — ИА Регнум. «Республика Молдова — первая страна, получившая статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», — заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя принятое накануне в Сочи решение Высшего евразийского экономического совета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Гюго. Рисунок осьминога из романа «Труженики моря» (фрагмент). 1866

Додон подчеркнул, что «предложение президента Российской Федерации Владимира Путина предоставить Молдове данный статус единогласно одобрено лидерами стран-членов ЕАЭС».

Молдавский президент заявил, что более тесное сотрудничество Молдавиис Евразийским экономическим союзом — это позиция и мнение большинства наших граждан и объективный национальный интерес». «Поэтому получение статуса наблюдателя позволит нам еще успешнее сотрудничать со странами ЕАЭС в области торговли, сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, цифровой экономики и во многих других областях экономики», — сказал он.

Додон добавил, что в нынешних реалиях только диалог, взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Западом и Востоком, взвешенная внешняя политика сможет обеспечить стабильное развитие и сохранение государственности Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на заседании Высшего евразийского экономического совета в Сочи сообщили, что Молдавии предоставлен статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть заявки и других заинтересованных стран, «прежде всего наших соседей — государств СНГ».

Что касается Молдавии, то президент Додон, отметим, обладает декоративными полномочиями, а вся полнота власти находится в руках олигарха Владимира Плахотнюка — лидера правящей Демпартии, проводящей жесткую антироссийскую политику. Плахотнюк контролирует все ветви власти в Молдавии, в том числе президента Додона.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Демпартии и Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».

Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятности создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года.

Это же, по информации издания «Коммерсантъ», фактически подтвердил президент Додон на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным. Додон признал, что социалисты не получат большинства в парламенте и им придется договариваться с демократами Плахотнюка.