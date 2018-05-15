Многовекторный Додон: Молдавия должна быть и с Востоком, и с Западом
Кишинёв, 15 мая, 2018, 13:49 — ИА Регнум. «Республика Молдова — первая страна, получившая статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», — заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя принятое накануне в Сочи решение Высшего евразийского экономического совета, передает корреспондент ИА REGNUM.
Додон подчеркнул, что «предложение президента Российской Федерации Владимира Путина предоставить Молдове данный статус единогласно одобрено лидерами стран-членов ЕАЭС».
Молдавский президент заявил, что более тесное сотрудничество Молдавиис Евразийским экономическим союзом — это позиция и мнение большинства наших граждан и объективный национальный интерес». «Поэтому получение статуса наблюдателя позволит нам еще успешнее сотрудничать со странами ЕАЭС в области торговли, сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, цифровой экономики и во многих других областях экономики», — сказал он.
Додон добавил, что в нынешних реалиях только диалог, взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Западом и Востоком, взвешенная внешняя политика сможет обеспечить стабильное развитие и сохранение государственности Молдавии.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне на заседании Высшего евразийского экономического совета в Сочи сообщили, что Молдавии предоставлен статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть заявки и других заинтересованных стран, «прежде всего наших соседей — государств СНГ».
Что касается Молдавии, то президент Додон, отметим, обладает декоративными полномочиями, а вся полнота власти находится в руках олигарха Владимира Плахотнюка — лидера правящей Демпартии, проводящей жесткую антироссийскую политику. Плахотнюк контролирует все ветви власти в Молдавии, в том числе президента Додона.
Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после выборов 2018 года. Главной моделью сохранения Плахотнюка у власти при новой системе выборов является ставка на проведение в парламент подконтрольных Демпартии и Плахотнюку кандидатов под видом «независимых».
Ранее депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что Партия социалистов Молдавии не исключает вероятности создания «промолдавской» коалиции с Демократической партией после парламентских выборов 2018 года.
Это же, по информации издания «Коммерсантъ», фактически подтвердил президент Додон на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным. Додон признал, что социалисты не получат большинства в парламенте и им придется договариваться с демократами Плахотнюка.