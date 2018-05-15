Москва, 15 мая, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В России численность официально зарегистрированных безработных граждан снижается более двух месяцев подряд. С 14 марта (785 тыс. 040 человек) их число уменьшилось на 30 тыс. 120 человек, сообщили в Минтруда РФ.

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Так, за неделю (2 по 8 мая) количество безработных граждан снизилось на 0,4% и составила 754 тыс. 920 человек. Годом ранее этот показатель составлял 873 тыс. 210 человек.

За неделю снижение числа безработных граждан произошло в 57 субъектах РФ.

В 25 регионах России отмечен рост численности безработных граждан.

Не изменилась численность безработных в Чечне, Ингушетии и в Крыму.

Пустые цифры — Олег Шеин о безработице в РФ

По данным на 1 мая 2018 года уровень регистрируемой безработицы по России составил 1% от численности экономически активного населения.

По данным Минтруда, в органы службы занятости насчитывается 1,5 млн единиц свободных вакансий.

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Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в марте составил 5%. Уровень занятости населения — 59,6%.

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