На 0.4% снизилось за неделю число безработных в России
Москва, 15 мая, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В России численность официально зарегистрированных безработных граждан снижается более двух месяцев подряд. С 14 марта (785 тыс. 040 человек) их число уменьшилось на 30 тыс. 120 человек, сообщили в Минтруда РФ.
Так, за неделю (2 по 8 мая) количество безработных граждан снизилось на 0,4% и составила 754 тыс. 920 человек. Годом ранее этот показатель составлял 873 тыс. 210 человек.
За неделю снижение числа безработных граждан произошло в 57 субъектах РФ.
В 25 регионах России отмечен рост численности безработных граждан.
Не изменилась численность безработных в Чечне, Ингушетии и в Крыму.
Пустые цифры — Олег Шеин о безработице в РФ
По данным на 1 мая 2018 года уровень регистрируемой безработицы по России составил 1% от численности экономически активного населения.
По данным Минтруда, в органы службы занятости насчитывается 1,5 млн единиц свободных вакансий.
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Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в марте составил 5%. Уровень занятости населения — 59,6%.
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