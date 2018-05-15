Киев, 15 мая, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Национальный банк Украины согласовал докапитализацию главного государственного банка страны — «Ощадбанка» — на сумму около 5 млрд грн. Об этом сообщила журналистам сегодня, 15 мая, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Internet Archive Book Images Искусственное дыхание

«Мы согласовали в этом году докапитализацию «Ощадбанка». Около 5 млрд грн — это связано с необходимостью доформирования резервов… Больше мы, как Национальный банк, с точки зрения адекватности капитала, оценки рисков, не видим пока потребностей в дополнительной капитализации», — заявила Рожкова.

В апреле глава правления банка Андрей Пышный заявил журналистам, что «Ощадбанк» обсуждает с министерством финансов объемы необходимой докапитализации.

«Проведенная правительством докапитализация банка в 2014—2016 годы была обусловлена «стрессовыми» причинами, включая оккупацию Российской Федерацией территории Украины, военные действия, девальвацию гривны и политически мотивированный кредитный портфель банка, сформированный в прежние годы… Докапитализация понадобится. Докапитализация в развитие, как инвестиция, в том числе и как покрытие тех проблем, которые до сих пор остались нерешенными», — заявил тогда Пышный.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года «Ощадбанк» получил 558,523 млн грн прибыли. В начале нынешнего года правительство утвердило обновленную стратегию реформирования государственного банковского сектора и обновленную стратегию «Ощадбанка», которая предполагает выход финучреждения в 2022 году на чистую прибыль на уровне 4,7 млрд грн. При этом в Европейском банке реконструкции и развития заявляли, что рассмотрит возможность вхождения в капитал «Ощадбанка» после принятия парламентом закона о реформировании корпоративного управления в государственных банках.

В апреле этого года стало известно, что генеральная прокуратура расследует возможное присвоение должностными лицами государственного «Ощадбанка» бюджетных средств при осуществлении закупок IT-оборудования.