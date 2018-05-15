Душанбе, 15 мая, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Душанбе придаст новый импульс отношениям с Таджикистаном, заявил 15 мая президент республики Эмомали Рахмон. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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В ходе переговоров стороны договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства. Лукашенко отметил, что новый уровень отношений станет хорошей основой для развития сотрудничества по всем направлениям.

Белорусский лидер обратил внимание, что в ближайшее время в Таджикистане состоится ряд мероприятий, посвященных Белоруссии, в том числе национальная выставка и международный бизнес-форум «Белоруссия — Таджикистан — Афганистан».

Лукашенко добавил, что Белоруссия готова работать в Таджикистане и создавать совместные предприятия.

«Главное, что у нас есть доверие друг к другу. И это та основа, на которой мы можем строить отношения», — добавил президент Белоруссии.

Рахмон, в свою очередь, сказал, что Таджикистан был и остается сторонником последовательного укрепления отношений с Белоруссией. По его мнению, подобный взаимный подход и доверие между странами создают основу для вывода отношений на новый уровень.

По итогам переговоров глав государств приняли совместное заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 мая в Таджикистан прибыл президент Белоруссии. Визит продлится до 16 мая. С 15 по 17 мая в Душанбе также пройдет выставка экспортных товаров из Белоруссии.