Москва, 15 мая, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Налоговые преимущества распространяют на все гаражи и машино-места вне зависимости от включения в перечь субъекта РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая, соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ внесли в Госдуму депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

Сейчас в отношении физических лиц — собственников гаражей и машино-мест Налоговый кодекс предусматривает налоговые преимущества в виде налоговых льгот и пониженных налоговых ставок. Между тем льготы не применяются в отношении объектов, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в перечень, утверждаемый субъектами РФ.

«Исключения привели к тому, что собственники гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в перечень, утверждаемый субъектами РФ, уплачивают налог на имущество без учета налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, чем ставятся в неравное положение по сравнению с собственниками иных гаражей и машино-мест», — указали депутаты.

Предлагается распространить установленные Налоговым кодексом налоговые преимущества в отношении любых гаражей и машино-мест вне зависимости от их включения в соответствующий перечень региона.

Инициатива предусматривает придание нормам обратной силы с 2017 года — в отношении налогообложения гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в соответствующий перечень субъекта РФ.