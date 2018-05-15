В России решают, когда выходить на пенсию и уходить из вуза: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Сбалансировать позиции: Пашинян заявил о стратегическом союзе с Россией;
- Посадить пожизненно: в Литве обсуждают наказание экс-министра обороны СССР;
- Ответить на вызовы: как Россия ответит на вызовы экономической войны;
- Деньги уходят: с начала года отток капитала из России увеличился более чем на 17%;
- Мораторий на возраст: в Госдуму внесён законопроект о пенсионном возрасте;
- Ограничение на обучение: жители России поддерживают ограничение возраста бесплатного обучения в вузе.