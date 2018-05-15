В Кремле следят за развитием ситуации в секторе Газа
Москва, 15 мая, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Москва внимательно следит за развитием ситуации в секторе Газа, где в ходе массовых протестов против переноса посольства США в Иерусалим погибли порядка 60 человек, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль с самого начала выражал озабоченность действиями США, которые могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.
«Мы очень внимательно следим за развитием ситуации», — сказал Песков.
Читайте также: США заблокировали заявление Совбеза ООН о расследовании убийств в Газе
Он также добавил, что Москва по-прежнему считает, что все стороны, тем более Россия, США, ООН и Евросоюз, должны избегать действий, которые провоцируют «всплески напряженности».
Напомним, 14 мая на фоне открытия в Иерусалиме посольства США в секторе Газа начались массовые протестные акции, которые переросли в столкновения с израильскими военными.
В результате столкновений, по последним данным, погибли 59 человек, в том числе дети, еще несколько тысяч пострадали. С израильской стороны пострадавших и погибших нет.
Читайте также: В секторе Газа в ходе протестов погибла восьмимесячная девочка