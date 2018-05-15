Москва, 15 мая, 2018, 21:24 — ИА Регнум. На станции «Партизанская» 15 мая открылась выставка ретро-вагонов и хозяйственных поездов Московского метрополитена, приуроченная к 83-летию столичного подземного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка ретро-вагонов на станции метро «Партизанская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Вагоны выставлены на третьем станционном пути станции «Партизанская»

На третьем станционном пути посетители смогут увидеть пять исторических вагонов, курсировавших в метро в период с 40-х до 90-х годов 20 века. В первую очередь, это пассажирские вагоны типов «Г», «Д» и «Е». Реставраторы восстанавливали их оригинальные салоны в течение нескольких лет.

«Сегодня Московский метрополитен празднует свой 83-ий день рождения. В этот праздник мы решили показать нашим пассажирам, на каких составах передвигались по городу жители столицы в прошлом столетии. На выставке также представлены хозяйственные машины, которые помогают работникам метро быстро и качественно производить работы по текущему обслуживанию и ремонту устройств и сооружений», — сообщил первый заместитель начальника метрополитена — начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вагоны метро типа «Г» эксплуатировались в Московском метрополитене до 1983 года

Разработка вагонов типа «Г» началась еще в 1936 году, их название связано с эксплуатацией на Горьковской (сейчас Замоскворецкой) линии. Во время Великой Отечественной войны их производство остановилось на 6 лет — в этот период Мытищинский машиностроительный завод перешел на производство вооружения. На момент разработки вагон «Г» был одним из самых современных вагонов метро в мире, как по технико-эксплуатационным и динамико-скоростным показателям, так и по надежности работы. Вагоны были рассчитаны на работу в течение 50 лет до списания и эксплуатировались в Московском и в Ленинградском метрополитенах до 1983 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реставраторы восстанавливали оригинальные салоны вагонов

Также посетители выставки смогут увидеть цельнометаллические вагоны облегченного веса типа «Д». 29 июля 1955 года первый такой вагон метро был собран и отправлен на обкатку. Кроме Москвы, эти вагоны эксплуатировались в метрополитенах Ленинграда и Киева. Основное их отличие касалось ходовой части, электрического и механического оборудования. Кроме того, вес вагонов был уменьшен более чем на 7 тонн, вследствие чего снижалось потребление электроэнергии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вагон типа «Д» эксплуатировался в московском метрополитене до 1995 года

Ещё одним экспонатом выставки стал вагон типа «Е». Их производство началось в 1963 году, всего было изготовлено 824 таких вагона. Они превосходили предшествующие типы по своим динамическим и ходовым свойствам и соответствовали уровню вагоностроения того времени. Вагоны типа «Е» поставлялись в метрополитены пяти городов Советского Союза: Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси и Баку. В столичном метро они эксплуатировались до 2009 года.

Посетители выставки также смогут увидеть старейший вагон-путеизмеритель «УМ5» и контактно-аккумуляторный электровоз «ВЭКА». Хозяйственные поезда, представленные на станции «Партизанская», обычно выходят на работу ночью и не видны пассажирам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон путеизмерителя

Выставка ретро-вагонов на станции «Партизанская» будет открыта для пассажиров с 15 по 20 мая 2018 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена запустили инновационный поезд «Москва». В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что состав нового поколения на 15% вместительнее своих предшественников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка ретро-вагонов на станции метро «Партизанская»

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