Москва, 15 мая, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, внесли в Госдуму лидеры думских фракций и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Цитата из м/ф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Имущество

В настоящее время при исчислении налога действует временный коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20 процентов (с 0,2 до 1). В 2018 году при исчислении налога за 2017 год на территории 28 субъектов РФ применяется коэффициент 0,6, на территории 21 субъекта РФ — коэффициент 0,4, на территории 15 субъектов РФ — коэффициент 0,2. В остальных регионах коэффициент не применяется, поскольку решение о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости не принято и налог исчисляется по инвентаризационной стоимости с учетом коэффициента-дефлятора. Применение такого порядка исчисления налога на имущество физических лиц привело к существенному увеличению налоговой нагрузки на граждан, прежде всего, из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Предусматривается отказ от применения временного коэффициента начиная с исчисления налога за четвертый налоговый период применения кадастровой стоимости (коэффициент 0,8). Одновременно вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«Данный коэффициент будет применяться в тех субъектах Российской Федерации, на территории которых исчисление налога на имущество физических лиц осуществляется с коэффициентом 0,6», — пояснили авторы.

Впервые применение такого коэффициента будет осуществляться в 2018 году при исчислении налога за 2017 год на территории 28 субъектов Российской Федерации, где порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует с 2015 года. В 36 субъектах Российской Федерации, в которых налог за 2017 год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок исчисления налога в 2018 году не изменится.

По данным ФНС, предусмотренное законопроектом изменение порядка исчисления налога на имущество физических лиц может привести к недопоступлению в 2018 году доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в размере около 6 млрд рублей.