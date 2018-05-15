Москва, 15 мая, 2018, 13:03 — ИА Регнум. От Киева следовало ожидать какой-либо провокации в день открытия Крымского моста, однако то, что сделало СБУ в отношении журналистов, не поддается логическому осмыслению, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Сотрудники СБУ

В день открытия Крымского моста чего-то подобного стоило ожидать. Но то, что киевские власти зайдут так далеко, не поддается никакому трезвому пониманию. Самое главное, что сейчас будет — это как отреагируют «просвещенная Европа» на захват журналистов в заложники и разгром офисов мировых СМИ.

Естественно, никакого отношения к заявленным украинской стороной мерам по вскрытию российской медийной сети это не имеет, поскольку журналисты работали официально, с соответствующими разрешениями МИД Украины и минюста.

Поэтому необходимым будет России очень жестко отреагировать на данный политический и правовой беспредел украинских спецслужб и властей.

Ранее о том, что Москва предпримет самые решительные меры в связи с возмутительными действиями силовых структур Украины в отношении офисов российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, силовики ворвались в офис РИА «Новости Украина». Связи с сотрудниками нет, сайт агентства не обновляется.

Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Служба безопасности Украины назвала происходящее «следственными действиями».

И.о. главы МИД России Сергей Лавров заявил, что будет требовать доступа к задержанным российским журналистам, и призвал США и ОБСЕ прокомментировать действия украинских властей.