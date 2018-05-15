Москва, 15 мая, 2018, 12:59 — ИА Регнум. На севере Москвы неизвестные грабители отобрали у 36-летнего мужчины 18 млн рублей. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник, близкий к следствию.

Цитата из х/ф «Рэкет». Реж. Эрнест Ясан. 1992. Россия Вымогатели

Инцидент произошел в понедельник, 14 мая, недалеко от станции метро «Полежаевская».

По предварительным данным, злоумышленники выстрелили в менеджера одной из строительных компаний, предположительно, из травматического пистолета, отобрали у него сумку с финансовыми средствами и скрылись на иномарке.

Бизнесмен, получивший «огнестрельное ранение левой ягодичной области», был госпитализирован в одно из местных больниц.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск нападавших.

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