Киев, 15 мая, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Российскому комику и видеоблоггеру Даниле Поперечному запретили въезд на территорию Украины, заявила пресс-секретарь службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, сообщает 15 мая УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум. Въезд на Украину

По ее словам, СБУ запретила Поперечному посещать Украины с 12 апреля 2018 года сроком на три года. Ранее комик выступал на Украине, очередной концерт был запланирован на 18 мая в Киеве.

Отмечается, что блоггеру запретили въезд в страну из-за его «антиукраинской позиции». Так, Поперечный открыто заявлял, что Крым принадлежит России — этого оказалось достаточно для того, чтобы запретить артисту въезд на Украину.

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Напомним, украинские спецслужбы взяли на вооружение русофобскую политику, согласно которой все, кто не поддерживают ложь украинских властей о России как «стране-агрессоре» являются потенциальными «врагами Украины».

Так, ранее на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Чонгар» украинские пограничники задержали гражданку Украины ЕленуОдновол, являющейся главой крымской организации «Волонтеры Победы». Девушку обвиняют в «государственной измене», потому что она помогала проводить выборы на полуострове. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.