Анкара, 15 мая, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил 15 мая, что мусульманские страны должны пересмотреть свои отношения с Израилем, сообщает британское агентство Reuters.

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С таким заявлением глава турецкого правительства выступил на следующий, после того как от действий сил безопасности Израиля в ходе протестных акций на границе с сектором Газы погибли около 60 человек.

Власти Турции уже созвали заседание Организации исламского сотрудничества 18 мая. Анкара была одним из наиболее яростных критиков происходящего в Газе насилия, а также решения Вашингтона перенести посольство США в Иерусалим.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме состоялась церемония открытия посольства США, указ о переносе которого из Тель-Авива в конце прошлого года подписал президент США Дональд Трамп. Церемония переноса дипломатического представительства была встречена массовыми акциями протеста в секторе Газа.