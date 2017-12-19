Барнаул, 15 мая, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае продовольственная корзина является одной из самых дешёвых в Сибири. Такой вывод можно сделать из данных Росстата, опубликованных сегодня, 15 марта. К примеру, на конец апреля алтайские мясо, овощи, крупы, растительное масло и хлеб (основные составляющие корзины) стоят значительно дешевле, чем в Новосибирске, Красноярске, Томске или Кемерове.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Продовольствие

«За килограмм свинины, говядины или баранины барнаульцы платят до 50 рублей меньше, чем жители соседних регионов. При покупке гречневой крупы разница составляет до 23 рублей, вермишели — до 21 рубля, подсолнечного масла — до 27 рублей», — пояснили в Алтайкрайстате.

Напомним, в состав продуктовой корзины входят основные группы продовольствия: мясо‑ и рыбопродукты, молочные продукты, хлеб, крупы, овощи и фрукты. В ноябре 2017 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Алтайском крае составляла 3300,59 руб. или 99% к декабрю 2016 года.

Сдерживанию цен на продовольствие способствует государственная политика импортозамещения. Алтайский край уже выполнил «антикризисный план» в рамках соответствующей программы и осуществляет новый, долгосрочный.

По словам начальника Главного управления экономики и инвестиций Николая Чинякова, отныне самым перспективным форматом поддержки крупных проектов импортозамещения станет механизм специального инвестиционного контракта (сроком до 10 лет). Он предусматривает набор льгот и стимулов для модернизации или создания новых промышленных производств.