Ярославль, 15 мая, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Следующие пять лет должны стать пятилеткой экологии. С таким предложением 15 мая обратился к депутатам губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, выступая с ежегодным докладом о деятельности правительства региона, на заседании областной думы.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

В докладе губернатора большое внимание уделялось актуальной проблеме утилизации ТБО. Однако, по мнению Дмитрия Миронова, рассматривать ситуацию надо гораздо шире. Речь идёт не только о состоянии полигона «Скоково» и не только о том, кто и как везёт на него отходы. Необходим комплексных подход к решению экологических проблем региона, необходима новая экологическая политика.

«Предстоит сформировать основные принципы концепции новой экологической политики, — сказал Дмитрий Миронов. — Уверен, нам это по силам. И я приглашаю депутатов и представителей экспертного сообщества к совместной работе в этом направлении. Действуя в команде, мы должны сформулировать цели и задачи, реализуя которые мы сможем добиться статуса экологически безопасного региона».

Губернатор подчеркнул, что наиболее остро сейчас стоит проблема эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая создание мусороперерабатывающих и мусороуничтожительных заводов и ликвидацию всех несанкционированных свалок. Решение этого вопроса возможно прежде всего за счет обеспечения эффективной системы контроля со стороны соответствующих структур и общественности.

Большие надежды на изменение ситуации в лучшую сторону правительство Ярославской области связывает с началом работы единого регионального оператора по вывозу ТКО. По мнению Дмитрия Миронова, это позволит не только повысить качество обслуживания населения, усовершенствовать порядок сбора и переработки твердых коммунальных отходов, но и исключить возникновение несанкционированных свалок.

Губернатор напомнил, что экологический проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» получил поддержку федеральном уровне. Его реализация должна принципиально изменить положение дел.

«Наша главная цель — сохранение бассейна реки Волги, в том числе путем уменьшения объема сброса загрязненных сточных вод в Волжский бассейн. Отсюда же вытекает вопрос оздоровления и реабилитации водных объектов, сохранения их уникальных экосистем», — отметил Дмитрий Миронов.

Кроме того, губернатор заявил о необходимости усиления эффективности реализации существующих комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух в крупных промышленных центрах области. Особое значение для экологии региона имеет начавшаяся работа с кисло-гудронными прудами на территории завода имени Менделеева и «зелеными маслами» бывшего сажевого завода в Ярославле.

«В ближайшие пять лет мероприятия по ликвидации накопленного ущерба прошлых лет должны стать главными направлениями для обеспечения экологической безопасности жителей региона, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — Реализация всех этих мер, которые нам предстоит продумать и обсудить в ближайшее время, позволит не только решить задачу обеспечения экологической безопасности, но и создания инфраструктуры для экологического туризма в Ярославской области».

Отдельно Дмитрий Миронов подчеркнул важность продолжения работ по лесовосстановлению и ликвидации накопленного ущерба экологии, дальнейшей борьбы с «черными лесорубами».