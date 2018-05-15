Воронеж, 15 мая, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Следователи проводят проверку по факту применения насилия в отношении представителей власти в Воронеже, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Погоня

По данным ведомства, инцидент произошел 15 мая в 05:00 (мск) в Коминтерновском районе городе, где сотрудники полиции при патрулировании обратили внимание на автомобиль «Инфинити», у которого было разбито стекло задней двери.

В иномарке находились двое неизвестных в масках, полицейские остановили автомобиль, однако водитель и пассажир выбежали из салона и попытались скрыться.

После того как правоохранители начали преследование, один из злоумышленников выстрелил несколько раз из травматического пистолета в сторону полицейских.

«С целью задержания и обезвреживания злоумышленников сотрудниками полиции применено табельное оружие, в результате чего один из мужчин ранен», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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