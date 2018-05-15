Москва, 15 мая, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Самые амбициозные планы будут реализованы, если за дело берется президент России Владимир Путин, заявил 15 мая журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он сообщил, что Путин продолжает работать в Сочи и через несколько часов откроет движение по Крымскому мосту. При этом инициатором проекта, пояснил Песков, стал именно президент.

«Многие не верили в реализуемость таких планов, и Путин в очередной раз продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что сегодняшний день является чрезвычайно важным «с практической точки зрения и с точки зрения символизма».

Читайте развитие сюжета: Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Крымского моста

После открытия моста Путин посетит центр управления объектом и выступит перед рабочими — участниками торжественного митинга, приуроченного к знаменательному дню.

Добавим, соединивший Крым и Краснодарский край мост через Керченский пролив является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение планировалось открыть в декабре 2018 года, однако строительство автомобильной части моста было завершено с опережением графика. Официально для проезда автомобилей мост будет открыт 16 мая.

Читайте также: Сдают досрочно: Крымский мост откроют 16 мая