Тель-Авив, Израиль, 15 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля арестовали 19 палестинцев во время рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 15 мая Anadolu.

Армия Израиля. Сектор Газа

Причиной задержания стало подозрение в участии в террористической деятельность, направленной против еврейского государства.

Аресты происходили на фоне массовых акций протеста на границе Израиля и сектора Газа, в ходе которых погибли 59 человек.

Вооруженные силы страны регулярно проводят спецоперации на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан по поимке людей, представляющих угрозу для национальной безопасности страны.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим также способствует эскалации арабо-израильского конфликта.

В настоящее время в тюрьмах еврейского государства находится около 6 тыс. 500 заключенных. Среди них женщины, деятели, а также палестинские законодатели. Есть также лица, которые заключены без предъявления обвинения.