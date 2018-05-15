Оренбург, 15 мая, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области вскрыт факт хищения бюджетных средств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 15 мая, под подозрение в совершении преступления попали должностные лица министерства образования, бюджетного учреждения и коммерческой организации.

Неизвестный художник. Беспощадная борьба с расхитителями общественной собственности! (фрагмент). 1932

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По данным следствия, хищение денежных средств совершались в 2015—2016 годах в рамках исполнения договоров при поставке мебели, оргтехники и оборудования для нужд образовательных учреждений области. Действовавшие в сговоре чиновники и коммерсанты завышали цены на товар. По такой схеме им удалось обобрать бюджет РФ более чем на два миллиона рублей.

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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В министерстве и других учреждениях проведены обыски, изъяты документы и электронные носители информации, имеющие значение для дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Оренбургской области было выявлено свыше 430 преступления коррупционной направленности, в полтора раза больше, чем в 2016 году. Общая сумма получения взятки по региону составила почти 4 млн рублей, средняя сумма получения взятки — более 68 тыс. рублей. 87 преступлений коррупционной направленности были совершены в крупном или особо крупном размерах.