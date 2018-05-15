Москва, 15 мая, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ провело проверку по сообщениям ряда СМИ о нарушениях прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Информация об этом не подтвердилась, так как в республике не выявлен ни один представитель этого сообщества. Такое заявление 14 мая сделал исполняющий обязанности министра юстиции РФ Александр Коновалов.

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В ходе заседания рабочей группы ООН по универсальному периодическому обзору в области прав человека он сообщил, что не подтвердились не только факты нарушения прав геев, но и само наличие их в Чечне.

«Пожалуйста, помогите нам это сделать — обнаружить их», — цитирует министра «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о якобы имеющихся фактах массовых задержаний гомосексуалистов в Чечне опубликовала 1 апреля 2017 года «Новая газета». Издание утверждало, что за несколько месяцев 2017 года были арестованы более 100 жителей Чечни из числа лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, некоторые из них убиты.

В защиту геев Чечни послышались заявления из-за рубежа. К ним присоединились в том числе постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, американский сенатор Бен Кардин, член сенатского Комитета по международным делам, и глава Европарламента Антонио Таяни.

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Вопрос о нарушениях прав представителей ЛГТ-сообщества ставили перед президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент ФранцииЭммануэль Макрон.

В самой Чечне факты притеснения геев опровергли так же, как и само их наличие в республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил Владимира Путина в отсутствии каких бы то ни было подтверждений информации об их арестах. Не подтвердили слухи о якобы имеющихся фактах пропажи людей в Чечне и проверки правоохранительных органов в том числе СКР и Генпрокуратуры, инициированные уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

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