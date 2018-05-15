Роттердам, Нидерланды, 15 мая, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Нападающий голландского клуба «Фейеноорд» Робин ван Перси продолжит играть за клуб в сезоне 2018/19. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что ван Перси и клуб договорились о продлении действующего контракта на один сезон. Футболист является воспитанником «Фейеноорда».

Напомним, Робин ван Перси вернулся в «Фейеноорд» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 34-летний форвард сыграл в 12 матчах и забил пять голов.

Ранее ван Перси выступал в составе таких клубов, как лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче». Он является чемпионом Англии сезона 2012/13, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

В составе сборной Нидерландов ван Перси стал серебряным призёром чемпионата мира 2010 года и бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года.

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