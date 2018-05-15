Москва, 15 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. И.о. полномочного представителя правительства РФ Александр Синенко не исключил судебных исков в связи с принятием закона о контрсанкциях, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«С высокой долей вероятности можно прогнозировать большое количество попыток в судебном порядке обжаловать как действия правительства, так и попытки возместить убытки, которые так или иначе будут причинены нашим иностранным контрагентам и, возможно, и отечественным», — заявил Синенко в ходе обсуждения законопроекта.

Именно правительство РФ заинтересовано в том, чтобы получить четкую, ясную и непротиворечивую правовую основу для своих действий, подчеркнул он, указав, что «правительство поддерживает принятие законопроекта в первом чтении».

«Правительство РФ будет принимать конкретные меры только после тщательных и детальных консультаций, как с парламентом, с деловым сообществом и экспертами. Поверьте, именно это будет составлять нашу политику», — заверил Синенко.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет правительство правом вводить запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также и любых других продуктов. Правительство также сможет запретить определённым гражданам США и других стран въезжать в РФ. Кроме того, их также могут запретить брать на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. Кроме того, по решению правительства также может быть прекращено международное сотрудничество российских и американских компаний в авиастроении, а также атомной и ракетно-двигательной отраслях.