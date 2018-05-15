Барнаул, 15 мая, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Большинство сибирских губернаторов располагают вполне приличными доходами, а у некоторых они существенно увеличились. Такой вывод можно сделать, если проанализировать уже обнародованные сведения о благосостоянии руководителей территорий Сибирского федерального округа за 2017 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Самым обеспеченным является врио губернатора Красноярского края Александр Усс. За 2017 год он получил 221,6 млн рублей. Правда при этом уточняется, что 192,9 млн руб. из них составил это доход, полученный в порядке наследования.

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Напомним, Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года, после того, как ушёл в отставку Виктор Толоконский, руководивший регионом с 2014 года. До этого времени Усс долгое время был председателем краевого Заксобрания. За 2016 год Усс заработал 24,8 млн руб. Ему принадлежат четыре земельных участка, жилой дом площадью 324,2 кв. м, четыре дачных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль Land Rover Range Rover.

Значительно увеличил доход и губернатор Томской области Сергей Жвачкин — 43,64 млн рублей в 2017 году против 26 миллионов рублей годом ранее. Глава имеет в собственности нежилое помещение площадью 91 квадратный метр, две квартиры — площадью 233 и 204 «квадрата» и снегоход Lunx 69 Yeti 600 ACE. Также Жвачкину принадлежит земельный участко площадью 1,2 тысячи «квадратов» и четвертью помещения для отдыха площадью 129,5 квадратных метра.

Третим по обеспеченности является пока глава Тувы Шолбан Кара-оол. За 2017 год он заработал 13,64 млн рублей, что более чем в три раза больше, чем годом ранее (4,08 млн рублей). В его собственности все так же находятся автомобиль Mercedes Benz и квартира площадью 30,3 кв. м. Также в пользовании у чиновника дом на 230,8 кв. м и квартира, которой владеет супруга, на 80,1 кв. м.

ГлаваБурятииАлексей Цыденов задекларировал 5,37 млн рублей дохода (в 2016 году его доход по прежнему месту работы в Минтрансе РФ составлял 3 млн.572 тыс. рублей). Ему и супруге на правах общей совместной собственности принадлежит квартира площадью 121,6 кв. м и жилой дом площадью 338 кв. м, приобретенный по ипотечному кредиту. Семья Цыденовых временно проживает в жилом доме (70-х годов постройки) площадью 223,2 кв. м.

ГлаваИркутскойСергей Левченко за 2017 год получил 4,9 миллиона рублей доходов. В сравнении с 2016 годом его благосостояние выросло на 823 тысячи рублей. В собственности Левченко находятся земельный участок площадью 12 соток под строительство жилого дома, в пользовании — квартира, земельный участок и гараж.

Вместе с тем беднее сталврио губернатора Омской области Александр Бурков. Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте областного правительства, Бурков за прошлый год заработал 3,84 млн рублей, его супруга — 2,78 млн. Врио губернатора принадлежат доли квартиры площадью 180,6 кв. м, жилой дом (37,9 кв. м), земельный участок (2401 кв. м), автоприцеп. В пользовании у Буркова — квартира площадью 75,5 кв. м. До назначения врио губернатора Бурков был депутатом Госдумы. За 2016 год он заработал 4,55 млн рублей, супруга — 479,9 тыс. рублей.

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Такжедоходснизился у главы Забайкалья Натальи Ждановой. По итогам 2017 года он составил2,7 млн рублей. Это зарплата главы региона и компенсация за неиспользованный отпуск. Доход губернатора по сравнению с предшествующим годом сократился вдвое, поскольку в 2016 году в декларации были учтены средства, вырученные от продажи имущества.

ГлаваРеспубликиАлтайАлександр Бердников тоже стал беднее. Если в 2016 году он заработал 3,57 млн рублей, то в 2017-м эта цифра упала до 2,6 млн рублей. Как и в прошлом году, губернатор Бердников владеет двумя земельными участками площадью 2,6 тыс. кв. м и 1,04 тыс. кв. м. Поимого этого в списке собственности продолжает числится жилой дом площадью 273,5 кв. м. Также Бердников приобрёл легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Полное представление о благосостоянии сибирских губернаторов еще не составлено, поскольку нераскрытыми остаются сведения о доходах губернаторов Кемеровской и Новосибирской областей, Хакасии и Алтайского края.

Напомним, государственные и муниципальные служащие в текущем году обязаны были отчитаться о своих доходах за период минувшего года не позднее 30 апреля. Но поскольку этот день был нерабочим, последний срок для передачи налогового отчета — ближайший рабочий день. После этого дается еще пара недель для проверки и обнародования данных о дохода.