Лос-Анджелес, США, 15 мая, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Телеканал Fox не планирует продлевать сериал «Секретные материалы» на 12-й сезон, об этом журналистам в ходе телефонной конференции рассказал генеральный директор компании Гэри Ньюман, сообщил 14 мая портал Collider.

Bill Strain «Cекретные материалы» всё

Издание пишет, что, похоже, подобное решение компании совпадает с желаниями как создателей шоу, так и его поклонников. Стоит отметить, что рейтинги 11 сезона сериала были крайне низкими.

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Напомним, в январе 2018 года Джиллиан Андерсон сказала, что она благодарна за возможность вновь перевоплотиться в Дану Скалли, но не хочет быть привязанной к тому, что нужно делать на протяжении многих месяцев и лет.

Андерсон призналась, что ей нравятся роли, которые бросают ей вызов как актрисе. Она добавила, что пришло то время, когда ей нужно попрощаться с агентом Скалли.

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Создатель шоу Крис Картер в свою очередь заявил, что он не хочет снимать сериал, в котором не будет участвовать Андерсон. Он сказал, что в данном случае это будет уже не то шоу, которое он делал.

Картер добавил, что Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон снялись в 218 сериях, это означает, что они находились перед камерами в образе своих персонажей неисчислимое количество часов, и лично его это поражает.