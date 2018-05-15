Москва, 15 мая, 2018, 12:26 — ИА Регнум. После небольшой передышки нефтяные котировки вернулись к росту и 15 мая с утра цена барреля Brent на отметке $78,40. WTI также закрепилась чуть выше $70,80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Михаил Грачёв.

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По его мнению, причиной оптимизма на сырьевом рынке стал вчерашний отчет ОРЕС. По оценкам картеля, мировое потребление может вырасти примерно на 1,56 млн баррелей в сутки до конца 2018 года. Объем добычи внутри картеля остается практически без изменений.

«Повышение добычи в Саудовской Аравии и Алжире компенсируется снижением производства в Венесуэле, Нигерии и Габоне. Рост добычи вне ОРЕС, особенно сланцевых углеводородов в США, абсорбируется ростом мирового спроса», — отметил эксперт.

Но более глобальным и долгосрочным фактором станет выход США из иранской ядерной сделки. Окончательные последствия этого политического решения Вашингтона пока не до конца понятны, так как крупные потребители иранской нефти в лице Турции, Индии и Китая не собираются выполнять требования США свернуть отношения с Исламской Республикой.

«Более того, Китай готов заместить французскую компанию Total в иранских проектах. В итоге, конечным антибенефициаром санкций США в отношении Ирана опять станет (как в случае с Россией) европейская экономика, а может быть, так и задумано», — подчеркнул Грачев.

Текущие котировки в течение недели будут определяться состоянием коммерческих запасов углеводородов в США и отчетом международного энергетического агентства. Но, судя по отчету комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на рынке сохраняется нейтральное настроение при росте открытого интереса.

«То есть объем инвестиций в нефтяные контракты растет. Это дает основание полагать, что к концу недели Brent может подойти к важному уровню в 80 долларов за баррель», — считает эксперт.

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