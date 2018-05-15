Курган, 15 мая, 2018, 12:22 — ИА Регнум. В городе Кургане воспитанники детского сада целый день были вынуждены находится в плохо освещённом помещении, непригодном для таких целей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 15 мая, в настоящее время деятельность частной детской организации «Детский клуб «Антошка» в настоящее время приостановлена на 15 суток.

Цитата из х/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США В подвале

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Нарушения в детсаду, который организовала ИП Тукачева, были выявлены сотрудниками Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки. Выяснилось, что помещение, где осуществлялись услуги по присмотру и уходу за детьми от полутора до семи, находилось в цокольном этаже многоквартирного жилого дома. Однако, согласно СанПиН, размещение помещений для пребывания детей в цокольных этажах не допускается.

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Кроме того, на окнах помещения были установлены решётки, что «фактически лишает его естественного освещения», также не было и запасного выхода. Образовательное учреждение работало с 7:00 до 18:30.

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В деятельности предпринимателя контролирующее ведомство усмотрело угрозу жизни и здоровью детей. Был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ.

14 мая Курганский городской суд вынес постановление о незамедлительном прекращении деятельности детсада. По истечении 15 суток сотрудники Роспотребнадзора планируют выехать на место нахождения детсада и проверить, выполнил ли «Антошка» предписание суда.