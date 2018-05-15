Москва, 15 мая, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Текущая валютная неделя проходит без выраженной динамики российского рубля. 14 мая рубль в паре с долларом оставался в диапазоне 61,50−62, в паре с евро — 73,80−74,10, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Центробанк РФ 14 мая зафиксировал ослабление российской валюты к корзине на 0,3%, а на открытии торгов 15 мая рубль терял к доллару и евро примерно 0,1%», — привела цифры эксперт.

Тем не менее за последнюю неделю в целом рубль отыграл еще часть понесенных после введения санкций потерь, укрепившись на 1,5%. Главным поводом для роста стал выход США из ядерной сделки с Ираном, что спровоцировало рост нефтяных цен. На торгах 14 мая баррель Brent доходил до отметки $78,50, обновив максимум с ноября 2014 года.

«Тот факт, что рубль на этот раз отреагировал на рост нефтяных цен, может свидетельствовать о снижении негативных ожиданий среди инвесторов, связанных с геополитическими рисками», — полагает Кулакова.

Кроме того, на валютном рынке России благоприятно сказывается наметившееся ослабление доллара США и начало очередного налогового периода. Противовесом тут выступают интервенции Минфина, который до 8 июня планирует закупить валюты на 323 млрд рублей из дополнительных нефтегазовых доходов.

«Выхода важных для рубля новостей в ходе сегодняшней торговой сессии не ожидается, так что рубль имеет шансы оставаться в «боковике», демонстрируя незначительную динамику. Диапазон колебаний курса рубля к доллару 15 мая может составить 61,50−62,50, курса рубля к евро — 73,50−74,50», — считает эксперт.

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