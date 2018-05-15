Ярославль, 15 мая, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Председатель фракции КПРФ в Ярославской думе продолжил тему ввоза московского мусора в регион во время отчета губернатора области Дмитрия Миронова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Воробьев

Вопрос Александра Воробьева был больше похож на выступление — председателю думы Михаилу Боровицкому пришлось прерывать коммуниста. По мнению Воробьева, стоки от полигона «Скоково» загрязняют реку Волгу, а на деньги, которые региональные власти планируют получить от правительства Москвы, невозможно кардинально решить эту проблему. Ворбьев эмоционально раскритиковал власть за попытку скрыть проблему.

«Почему вы единолично приняли решение без общественности, без депутатского корпуса, ведь Ярославия — это не ваша вотчина. Почему нам врало правительство, почему ваши заместители нам врали? Когда будет реальный разговор, когда вы услышите требование: «Нет московскому мусору на Ярославской земле»?» — сказал председатель фракции КПРФ в Яроблдуме Александр Воробьев.

Ответ Дмитрия Миронова был не менее эмоционален, он, по сути, обвинил коммунистов в подогревании темы накануне выборов.

«Во-первых, никто никому не врал. Имели место быть технические недоработки при прохождении информации в СМИ. Второе. Тематика очень сладкая в преддверии выборов в областную думу. Мы готовы садиться за стол переговоров. Решение было принято взвешенное, мы собирались и с экологами, и с общественностью. Вы поймите, это не наше, не единоличное, не мое решение. Я прекрасно понимаю, что не моя личная вотчина Ярославская область. Я в ответе за те решения, которые принимаются здесь. Ситуация носит временный характер. Если соседний регион — Москва — обратилась за помощью в решении вопроса, мы можем помочь, и уверен, что мы должны помочь. Но если возникает такая ситуация в дальнейшем, давайте будем обсуждать, я готов и с вами встречаться, и с общественниками и выложить все аргументы и технические условия», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Два других вопроса коммунистов касались свободы собраний (за последний год власти не согласовали ни одной акции КПРФ в запрашиваемых местах) и работы ЯрОблЕИРЦ. Дмитрий Миронов, казалось, был искренне удивлен, что проблемы с митингами в Ярославле существуют.