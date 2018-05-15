Монте-Карло, Монако, 15 мая, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева стала лауреатом премии за благотворительность «Монте-Карло Лучшая женщина года 2018». Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Исинбаева

«Я была удостоена чести быть награжденной премией «Монте-Карло Лучшая женщина года 2018» за мою благотворительную деятельность и достижения в жизни как Чемпиона за Мир!», — написала Исинбаева в социальной сети.

Исинбаева — член Международного олимпийского комитета (МОК) и член клуба «Чемпионы за мир» международной организации Peace and Sport.

Спортсменка завершила карьеру в августе 2016 года после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций не допустила ее до Игр в Рио-де-Жанейро.

35-летняя Исинбаева входит в состав комиссии спортсменов МОК.