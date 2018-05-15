Копенгаген, 15 мая, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею встретится с командой Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Результат этой игры определит, с кем будут играть команды в четвертьфинале мирового первенства.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу! Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейные звезды

Перед этим матчем обе сборные уже решили задачу попадания в ¼ финала. Швеция набрала 17 очков, одержав шесть побед в шести матчах — пять из них в основное время и одну в овертайме. У сборной России 16 баллов — при пяти победах и одном поражении от чехов в овертайме.

Команда, которая одержит победу в этом матче, займёт первое место в группе А и сыграет в четвертьфинале с командой, занявшей четвёртое место в группе B. Соответственно, вторая команда группы А встретится с третьей командой группы B.

В настоящий момент в группе B лидирует сборная США, на втором месте идёт Финляндия, на третьем — Канада, на четвёртом — Дания. Ситуация в группе перед заключительными матчами позволяет также сборной Латвии претендовать на место в плей-офф.

Таким образом, сборная России точно не сыграет с командой США в четвертьфинале, но может встретиться с любой из оставшихся четырёх команд — Финляндией, Канадой, Данией и Латвией.

Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Дании с 4 по 20 мая. Матчи плей-офф начнутся 17 мая.

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