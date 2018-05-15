Москва, 15 мая, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Iuc-europe.dk Эммануэль Макрон

Путин и Макрон обсудили ход подготовки визита президента Франции в Россию 24−25 мая и участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

Главы двух государств определили круг актуальных международных и двусторонних тем для предстоящих переговоров.

Владимир Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2018

Они также обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования и уделили особое внимание ситуации, сложившейся после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы.

В официальном сообщении отмечается, что подтверждена приверженность России и Франции выполнению этой договоренности.

Кроме того, в ходе беседы Путин проинформировал Макрона о состоявшейся 14 мая в Сочи беседе с генеральным директором МАГАТЭ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться 23 мая со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Напомним, ПМЭФ пройдет в 2018 году с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на форум приедут делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара.

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